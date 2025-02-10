ロッテは10日、3月9日のソフトバンクとのオープン戦（ZOZOマリンスタジアム、13時00分試合開始）試合終了後のグラウンドで2025プレシーズントークショーを開催することになったと発表した。このイベントでは、今シーズンに向けての意気込みやファンへのメッセージなど参加選手によるトークショーが行われる。参加選手は決定次第球団公式サイトにて発表。なお、イベントの模様はCS日テレNEWS24で放送され、パーソル パ・リーグT