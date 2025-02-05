フォーステックは、2025年1月31日、川越市にIoTスマートゴミ箱「SmaGO」を設置した。小江戸と呼ばれる川越は多くの観光客で賑わいを見せる一方、周辺住宅地等へポイ捨て等のゴミ問題が課題となっていた。今回、川越クリーンアップ委員会とまちづくり川越が設置主体となり、計5台の「SmaGO」を提供している。デザインは、川越の町並みに合わせたブラウンを基調としたものを採用。今後、小江戸川越に設置された「SmaGO」により、歴史