大相撲ブラジル出身力士で元十両・国東のヴァンデル・ラモスさんが1月27日にブラジルサンパウロで亡くなったことが分かった。49歳。関係者によると、死因は心筋梗塞だという。1975年9月4日にブラジルサンパウロに生まれ、中学から相撲を始める。若東（元十両）らと来日し、玉ノ井部屋に入門。国東のしこ名で91年秋場所で初土俵を踏んだ。1メートル92、180キロの巨体を生かしたスケールの大きい相撲で活躍。00年秋場