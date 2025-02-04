中居正広の女性トラブルをめぐり、批判にさらされているフジテレビ。各局の番組でも問題が取り上げられるなか、ある番組での一幕が、波紋を広げている。2月1日に放送された『今田耕司のネタバレMTG』（読売テレビ）では、フジテレビの10時間超え会見の話題となり、同局の林マオアナウンサーが、「私も1個、聞きたいんですけど……」と切りだした。林アナは、フジテレビの取締役相談役で、フジサンケイグループ代表を務める日