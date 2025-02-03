ワトソンさんは2022年から地元放送局でドジャース担当レポータードジャース大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、球団のファンイベント「ドジャーフェスト」に参加した。ステージで行われたイベントや囲み取材にも登場したが、囲み取材でインタビューしたのはお馴染みのキルステン・ワトソンさん。ファンは「今年も美しい」「スタイル良いからカッコいいね！」と喜んだ。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポータ