お笑い芸人たむらけんじ（51）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。ダウンタウン松本人志（61）にメッセージを送った。たむらは、松本をめぐる一連の疑惑報道で女性を「上納」していた後輩芸人の1人として名前があがり、週刊誌側を提訴したお笑いコンビ、クロスバー直撃の渡邊センス（40）の投稿を引用。渡邊は自身のライブツアーについて「初日の2月1日は入場100円です！！何か折り紙でもいらん紐でも何を持って来てもらっても1