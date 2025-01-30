和食の調味料の難解さがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】ウスター？中濃？どれ？ソースも一見悩ましい「外国人が見たらどの汁がどれに該当するかわからないと思うんだ」と一枚の写真を紹介したのはおゆゆさん（@oyuyu）。お盆の中にざるそば、ネギトロ丼、天ぷらとそれぞれに合わせたそばつゆ、醤油、天つゆが並んでいる。この写真は全国展開する某和食レストランで撮影されたものだというが、どれにどれを組み合わせて食