ダルビッシュ有と紗栄子の長男がモデルとして表紙を飾ったNEWSポストセブン

紗栄子とダルビッシュ有の長男か 16歳の道休蓮がモデルデビュー

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 16歳の新人モデルである道休蓮について、女性セブンが報じた
  • モデルとして初登場した「SPUR」の表紙も飾り、異例の大抜擢と雑誌関係者
  • そのルックスから、ダルビッシュ有紗栄子の長男ではと話題だと芸能関係者
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