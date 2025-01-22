連日取り沙汰されている元SMAP・中居正広（52）の女性トラブル。「週刊文春」によってフジテレビ社員の関与疑惑、さらには女性アナが日常的に“接待要員”として動員されているとも報じられたことを受け、1月17日に同社の港浩一社長（72）が会見を実施した。港社長は会見冒頭で「一連の報道により視聴者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしていますこと、および、現在まで説明ができていなかったことに