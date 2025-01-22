元衆院議員の金子恵美氏が２２日、フジテレビ系「めざまし８」（月〜金曜午前８時）に出演し、村上誠一郎総務大臣のコメントに「放送事業者としての資格があるのかどうか、その根本を問われている事態」と指摘した。中居正広による女性トラブルをめぐってスポンサー企業がＣＭを見合わせる動きが広がるなか、番組では村上総務相が「フジテレビにおいて独立性が確保された形でできるかぎり早期に調査を進め、その結果を踏まえ、