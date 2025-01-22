通勤・通学時間帯の電車内は混み合うことが多く、さまざまなトラブルが起きるのは日常茶飯事。都内のIT企業で営業として働く金子正儀さん（仮名・20代）は、通勤だけでなく取引先への移動でも電車を使用しさまざまな路線に乗車している。先日、都心の地下鉄に乗っていた際に、迷惑な外国人観光客に遭遇したそうだ。◆混みあっていた電車内で大騒ぎしていたのは…「17時ごろ、ラッシュになるには早い時間帯でしたが混み合っていたん