霜降り明星粗品が３日、自身のユーチューブチャンネルを更新。２０２４年に受け取った生放送の累計スーパーチャット（スパチャ）額について報告した。スーパーチャットとはいわゆる?投げ銭?のこと。生放送などを視聴しているユーザーが、一定の金額を放送主に贈ることができる機能だ。粗品は高額なスパチャを送ったファンを?太客?と称して配信やライブで厚遇。このスタイルが人気を博しており、２３年５月に累計スパチャ額