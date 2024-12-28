１月25日より公開される映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』より、本編映像が初解禁されている。「第２回日本ホラー映画大賞」で大賞を受賞した近藤亮太監督による本作は、“本当に怖いJホラー”を目指して作られた一作。幼い頃に一緒に遊んでいた弟が行方不明になった過去を持つ主人公・敬太（杉田雷麟）のもとに、弟が失踪する瞬間を映したビデオテープが届き、忌まわしい過去と対峙することになる。解禁されたのは、