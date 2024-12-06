サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、カテゴリ6A コネクタ曲げ固定 ツメ折れ防止LANケーブル 上下左右固定 コネクタ屈曲 フレキシブル 30cmから5mまでの「500-LAN6ABEシリーズ」を発売した。■自由自在な角度調整で配線革命！曲げて固定できる新発想LANケーブルコネクタ部を上下左右に曲げて固定できるため、狭いスペースや複雑な配線にも簡単に対応する。サーバールームやデスク周りの整理が