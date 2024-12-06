1枚で決まるワンピを探している40・50代には、冬映えが狙えるブルーカラーがイチオシ。そこで今回は、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で見つけた「ブルーワンピ」を厳選してご紹介。あたたかみのあるニットワンピとクラシカルなバンドカラーワンピの2種をレポートします。清潔感を演出する大人のブルーワンピは、好感度アップも期待大！ ぜひ、今季