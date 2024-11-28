「顔の比率を描き変える骨格補正メイク専門家」メイク講師の池田曜央子（いけだ・ようこ、47歳）です。私は普段、好印象なメイク法をお届けしているメイク講師ですが、自身のビフォーアフターを披露したところ、「（メイクも変わったけど）すごい痩せたよね？」「どうやって痩せたのか教えてほしい」とのコメントを多々いただきました。42歳で体重67kg（身長164cm）だった私が、約1年で17kg減量に成功してキープできている秘訣をお