ドジャース・大谷翔平（右）とデーブ・ロバーツ監督【写真：Getty Images】フルカウント

大谷翔平の波乱万丈な1年、違法賭博問題が変えた姿勢「責任を持っていた」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平のメジャー7年目について語った
  • 通訳がいなくなった時点で、大谷は本来の姿でいなければならなかったと強調
  • 「多くのことに対して責任を持っていた」「非常に賢い」と振り返った
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