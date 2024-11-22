競泳選手・瀬戸大也と妻・馬淵優佳が、すでに別居しており、離婚協議を進めていると、11月20日配信の「文春オンライン」が報じている。瀬戸は2016年のリオ五輪400m個人メドレーで、銅メダルを獲得。2017年に飛び込み日本代表選手だった馬淵と結婚し、2人の娘がいる。2020年9月には「週刊新潮」が、瀬戸とCAとの“白昼ラブホテル不倫”を報じ、夫婦に危機が訪れたかに見えた。が、その後も離婚はせず、2人は夫婦関係を続けて