ベッカム家の次男ロメオ・ベッカム（22）に、新たなロマンスの噂が再び浮上した。お相手は、英国人のDJでモデルのキム・ターンブル（23）だ。キムは、マドンナの息子ロッコ・リッチーさん（24）とかつて交際していた。ロメオとキムはレストランデートを連日楽しんでおり、ロメオは自身のSNSで彼女との親しげなツーショットを投稿した。ロメオは最近、複数の女性とのロマンスが相次いで報じられているが、ある情報筋は「ロメオはイ