NHK連続テレビ小説「まれ」(2015年)のヒロインなどこれまでに映画16本、ドラマ16本の主演を務めてきた俳優・土屋太鳳が「日曜日の初耳学」に出演。林修を聞き役に、連続テレビ小説「花子とアン」(2014年)出演当時までアルバイトをしていたという驚きの下積みエピソードや、尊敬する俳優・佐藤健への思いを打ち明けた。■朝ドラヒロインオーディション秘話土屋太鳳は現在29歳にして、芸歴16年。その道筋を振り返り、「一つ一つのオ