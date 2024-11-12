フリーマンが説明米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手を巡る会計事情について、同僚のフレディ・フリーマン内野手が明かした。米ポッドキャスト番組「New Heights」に出演。「直近は割り勘にしたんだよ」と振り返っている。フリーマンは番組内で大谷に関する話題に快く応じた。司会のジェイソン・ケルシー氏に「彼に奢られたことはある？」と聞かれ、「直近は割り勘にしたんだよ」と告白。周囲を驚かせ、「ニューヨークでデ