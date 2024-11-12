大阪のオバチャンと言えば、みんな「アメを持ってる」「そしてアメをくれる」が、もはや全国区のデフォルト。でも、その明確な理由は謎に包まれていました。そんな中、大阪の下町・上新庄にあるたこ焼き屋「たこ焼たこば」（@takoyakitakoba）（大阪市東淀川区）さんのX（旧Twitter）への投稿が話題を呼んでいます。【話題になった投稿】大阪のオバチャンが放った名言・ダイエット編「今日の大阪のオバチャンの名言、『アメちゃん