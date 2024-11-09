ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、タフでコンパクトなスポーツ特化型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Race 2（エンデュランス レース 2）」を、2024年11月7日（木）よりJBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店およびAmazon JBL公式ストアにて限定発売する。今回登場する「JBL Endurance Race 2」は、激しく動いても