下駄やハイヒールはもちろんサンダルも怪しい……クルマの運転で違反になる可能性のある「履き物」とはWEB CARTOP

下駄やハイヒールはもちろんサンダルも怪しい…車の運転でNGな履き物

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 車の運転で違反になる可能性のある履き物についてWEB CARTOPがまとめた
  • 北海道はげた類や木製サンダル、東京都は靴、愛知県はスリッパなど
  • 大阪府は靴、大阪府は靴、大阪府は靴、下駄、ハイヒールなど
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