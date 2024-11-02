11月1日、元タレントで現在はインフルエンサーとして活躍する木下優樹菜（36）が自身のインスタグラムのストーリーズを更新。家族団らんの様子を盗撮されたと訴えた。一般人が元夫でお笑いコンビ『FUJIWARA』の藤本敏史（53）と娘が2人で遊んでいるところを勝手に撮影し、その写真を木下自身に送ってきたという。木下はこの投稿で一部加工した“盗撮”写真をアップし、「まじでやめろ」「子供を盗撮するな」「娘とパパが2人で楽し