衆院選挙で落選した日本維新の会・音喜多駿氏が２９日、Ｘを更新。「落選した議員は翌日から何をするのか」と題し、完全落選した議員のやるべきことを記した。音喜多氏は東京１区で立候補するも、立民の海江田万里氏に敗れ、比例復活もならず。「完全落選」「５年ぶり２度目の落選」と記した。「さて、落選すると議員はどうなるのか。翌日から何をするのか」と切り出すと、「まずこれは当落に関わらずではありますが、投開票