11月2日（土)、3日（日）に滋賀県・南彦根 平和堂本部にて、西川貴教が企画するイベント『SHIGA KOMECON 2024』が初開催される。「米を食べる体験」だけでなくエンターテインメントも楽しめるという、これまでにない「米革命」を起こすイベントとして注目を集めている『KOMECON』。開催地である滋賀県で『イナズマロック フェス』を主催し、滋賀県ふるさと観光大使としても活躍するアーティスト・西川貴教が考える「米