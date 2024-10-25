ホンダの革新的「コンパクトカー」なぜ売れず？ホンダのコンパクトカー「フィット」は、2001年に初代が登場。扱いやすさから高評価を受けた同車は、現在4代目が展開されており、国内累計販売は200万台以上というベストセラーに成長しています。しかしかつてホンダには、フィットよりもコンパクトだったものの、高い支持を得られずに1代のみで消えてしまったクルマが存在しました。ホンダの革新的「コンパクトカー」なぜ