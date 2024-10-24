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西川のりお、元ジャンポケ斉藤を語る 金銭問題に関しては「耳に入ってた」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 西川のりおが24日のラジオで、ジャングルポケット斉藤慎二について語った
  • 「家庭円満にいってるかと思ってたから、え!?っていう感じはある」と告白
  • 「でも今の時代、100%アウトやね」と断じていた
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