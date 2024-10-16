愛媛のYouTuber、長方形氏が自身のチャンネルを更新。「【南極観測船】自重で氷を破壊して進む凄い船 しらせ 三島川之江港に35年ぶりに寄港」と題し、南極観測船「しらせ」の訪問について語った。動画では、長方形氏がその巨大な船体に驚きつつ「めちゃくちゃでかい」と感嘆の声を上げる様子が印象的だ。 「しらせ」は海上自衛隊が保有する南極観測船で、南極に物資と人員を運ぶ大切な任務を持つ。長方形氏はその特徴的な「アラ