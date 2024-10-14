老後の生活は年金だけで暮らしていけるのか。『もらう×増やす×出費を減らす年金最大化生活』（アスコム）を書いた社労士みなみさんは「お金について不安を感じている人は多いが、公的保険をフル活用すれば医療費や介護費の負担を大幅に減らすことができる」という――。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■老後の医療費は年平均6万円ほどで済む年金生活で気になるのは、病気