「自分で作ったドレスで結婚式をする夢が叶いました」そう綴ったショート動画が、YouTubeやInstagramなどで注目を集めています。【動画】ドレスを自作！？そのクオリティに驚き！投稿したのは、アパレルブランドでパタンナー、デザイナーとして働くMoeka（Instagram：@moe_note08）さんです。結婚式で披露した華やかなブラウンのドレスは、Moekaさんによる手作り。動画内では毎日ミシンと向き合う様子や、レース生地をひたすら手作