櫻坂46」武元唯衣さんがヤクルト-巨人戦で始球式を行った人気アイドルグループ「櫻坂46」の武元唯衣さんが9月29日、神宮で行われたヤクルト-巨人戦で始球式を行った。まさかの大暴投が話題を呼んだが、SNS上では“投げ方”でも大バズり。「似すぎててワロタ」「瓜二つすぎてわらうw」と反響を呼んでいる。この日は事前告知なしの“サプライズ登板”。山田哲人内野手の背番号「1」のユニホームに、黒いパンツ姿で登場して場内