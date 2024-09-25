9月23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0』に芸人のキンタロー。（42）がパーソナリティーとして出演。お得意のモノマネをいくつも披露し、《神回》とXで話題になっている。同番組は曜日ごとにレギュラーパーソナリティーが替わり、キンタローが今回出演した月曜日は22年の4月から今年の7月までフワちゃん（30）が担当していた。しかし、フワちゃんは8月にやす子（26）への不適切投稿で批判が殺到し、番組を