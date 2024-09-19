英3部・レクサス対バーミンガムを観戦海外サッカー、イングランド3部にあたるEFLリーグ1のスタジアムに集結した豪華スーパースターたちの共演が話題となっている。米メディアは「この試合はハリウッドのような状況だ」と報じている。同リーグの第6節バーミンガム対レクサムの試合に現れたのは、甘いマスクで日本のファンを虜にした元イングランド代表MFデービッド・ベッカム氏と、米ナショナルフットボール（NFL）で史上最高の