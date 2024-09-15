SMAPの曲紹介映像がA.B.C-Zに「差し替え」TBSの対応に批判の声Smart FLASH

SMAPの曲紹介映像がA.B.C-Zに「差し替え」TBSの対応に批判の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TBSの番組「それSnow Manにやらせてください」についてFLASHが伝えた
  • ダンス企画でSMAPの曲を紹介する際、SMAPではなくA.B.C-Zの映像を放送
  • Xには「敬意がなさすぎる」「どういう忖度？」など、TBSに批判の声が
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