岸田総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙で過去最多の9人が立候補した。その内の一人で国民からの注目度も高い小泉進次郎氏について元議員らが印象を語った。【映像】元野球部・小泉氏の華麗なグラブさばき（実際の映像）国民的人気は抜群だが、各方面から厳しい評価もある小泉氏。元東京都知事の舛添要一氏は「人寄せパンダ」と評する。「誰でも知っていますから、お父さんのことも含めて。自民党が再生するために、“パンダ