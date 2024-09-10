―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆「ユニクロC」から初のメンズライン今回は先日、発売されたユニクロCのオススメアイテムを7点紹介します。初のメンズライン追加ということで、コラボラインの中でもかなり注目されているユニクロC。実際に私も