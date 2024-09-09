9月7日に特別番組『有吉の夏休み2024 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）が放送された。同番組は有吉弘行（50）が、気心の知れた仲間たちと夏休みを過ごす様子に密着するというものだ。今回、番組に登場したのは「アンガールズ」田中卓志（48）、ビビる大木（49）、「Snow Man」深澤辰哉（32）、みちょぱこと池田美優（25）、「平成ノブシコブシ」吉村崇（44）といった面々。しかし、本来そこにもう1人の“仲間”がいたーー。