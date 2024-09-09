フリーザの格好でゴミ拾いをする21歳の青年が、千葉県の柏市・我孫子市で局所的に人気を集めている。街を歩けば住人に声を掛けられ、写真を求める人も少なくないという。尻尾のついた全身タイツに白塗りの顔――明らかに怪しい存在が、なぜここまで地域住民に受け入れられているのか。千葉で活動しながら「茨城のフリーザ」と名乗る謎の青年の、ゴミ拾いに同行させてもらった。◆千葉県の住宅街を中心に活動するフリーザ氏彼