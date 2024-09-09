コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、皆様の期待に応え、フレッシュネス秋定番のマッシュルームチーズバーガーを今年も発売した。今年はパスタやピザから着想を得たイタリアンなテーマでお届け。定番商品の「マッシュルームチーズバーガー レッドチェダーチーズ×ポルチーニクリーム」に加え、新商品「マッシュルームチーズバーガー モッツァレラチーズ×アンチョ