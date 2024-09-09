豪クイーンズランド州の動物園で今月2日、キャリア12年以上のベテラン飼育員がトラに襲われて大ケガをした。体重180キロを超えるトラに襲われた飼育員は、腕や肩に深い裂傷を負い、救急車で病院に搬送された。幸いにも命に別状はないと、豪ニュースメディア『9News』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】今月2日午前9時、豪クイーンズランド州クーメラにあるテーマパーク「ドリームワールド（Dreamworld）」の開園前に、併