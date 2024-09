Stable DiffusionやMidjourneyなど著名な画像生成AIにも使われたデータセット「LAION-5B」に児童性的虐待コンテンツ(CSAM)が見つかった問題で、LAION-5Bの開発元であるLAIONがデータセットからCSAMを削除した「Re-LAION-5B」を新たに発表しました。Releasing Re-LAION 5B: transparent iteration on LAION-5B with additional safety fixes | LAIONhttps://laion.ai/blog/relaion-5b/Nonprofit scrubs illegal content from contro