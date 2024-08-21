「倒れるまで働く」と題された動画で、70歳のお父さんが自らの仕事と生活について包み隠さず語った。お父さんは1日に平均3000枚のポスティングを6～7時間かけて行うという。「嫌われる仕事だけど、70歳だから健康のためにこの仕事がぴったり」と話し、その理由を述べた。 元々、新入社員から46年間新聞販売店で働き、その後ポスティングの仕事に転じたというお父さん。「中学校まで通知表が小学校から1、2ばかりで、体育