「キングメーカー」と目される麻生太郎副総裁これが最後の“岸田サプライズ”なのだろうか。8月14日、岸田文雄首相が突然、「自民党総裁選不出馬」を表明した。これにより、岸田内閣を支えてきた茂木敏充幹事長、高市早苗経済安全保障相、上川陽子外相、河野太郎デジタル相、林芳正官房長官らも“くびき”が取れて、立候補しやすくなったといわれている。「現職が出馬しない総裁選は混戦になることが多いのですが、今回はさら