グラビアモデルとしても活躍した僕らの少年時代を彩ってくれた1970〜1980年代の「夏のCM」。海外撮影も当たり前だった当時の撮影秘話を、あこがれの出演者たちが明かしてくれた！夏目雅子、浅野ゆう子らを輩出した、カネボウのキャンペーンガールを1980年に務めた。甲斐バンドの『ビューティフル・エネルギー』が流れる化粧品のCMといえば、記憶がよみがえるだろうか。「高校2年のとき、CM3本とポスター撮影のために、オースト