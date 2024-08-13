芸能界でも注目を浴びやすい、“年の差”がある者同士の恋愛。ネット上では「当人同士が納得していれば」といった意見や、反対にさまざまな心配の声が寄せられることもあるが、X（旧ツイッター）上では近ごろ『東京都立大学ミスミスターコンテスト2024』に出場する女子学生の“持論”が話題になっている。【写真】「お怒りのオヂ様は…」年の差恋愛“対象外”ポストで炎上したミスコン女子大生、話題の投稿注目を集めているの