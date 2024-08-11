中国・浙江省にある自然史博物館の古生物学者チームが、ティラノサウルス科恐竜の新種を発見したと報告しました。この恐竜は鼻口部が長いことが特徴だと伝えられています。The first deep-snouted tyrannosaur from Upper Cretaceous Ganzhou City of southeastern China | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-024-66278-5New species of tyrannosaurid dinosaur identified in Chinahttps://phys.org/news
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 花王のCM 夫婦のビジュアル賛否
- 2. フワちゃん、活動休止を発表
- 3. 選手村「東京の方が良かった」
- 4. HIRO10涙の退場 実況もらい泣き
- 5. 安達有里 娘の名前でイベ開催
- 6. フワ 今後「ドミノ降板」地獄か
- 7. HIRO10敗退に会場でブーイング
- 8. 角田大河騎手が急死 JRA所属
- 9. 森秋彩4位 身長巡り不公平の声も
- 10. 溺死事件「被害者は奴隷だった」
- 1. 佳子さま エプロンでカレー配膳
- 2. 50代で20歳と…意外な恋愛事情
- 3. 鞘風に自作か 杖にナイフ仕込む
- 4. 海水浴場で遊んでいた7歳児死亡
- 5. 不明の7歳を海中で発見 死亡確認
- 6. 川遊びに来ていた23歳が溺れ死亡
- 7. 鶏のレバ刺しなど食べ5人食中毒
- 8. 埼玉連続不審火 61歳まで無職か
- 9. やす子 矛盾するコメにツッコミ
- 10. アクアライン渋滞 ほぼ歩く速度?
- 1. 吉野家「カービィ盛」完売を謝罪
- 2. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 3. 初ラブホで大失態 彼女と疎遠に
- 4. 副市長が職員勤務中にパチンコ
- 5. 普通の銭湯に風俗サービス? 実態
- 6. 暑すぎる官僚たちの夏「改善」へ河野太…
- 7. 無修正販売のOL 地元での評判
- 8. 配達員がバックレ アイドル怒り
- 9. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 10. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 1. 行ってはいけない島 悲しい歴史
- 2. チェコで「小児性愛者狩り」
- 3. 中国スイマー 選手村の食事酷評
- 4. 駐日米大使、11月に離任の意向
- 5. タイ切断遺体 日本人2人を逮捕
- 6. 豪でたばこの闇市場拡大
- 7. ボツワナ初の金 異例の祝日決定
- 8. ウ 露西部に最大規模の越境攻撃
- 9. ユーチューブ元CEOが死去 米報道
- 10. テイラー公演中止 新たに1人拘束
- 1. 「職場を腐らせる人」見抜く質問
- 2. YouTube元CEOが56歳で死亡
- 3. 新幹線「不人気席」のメリット
- 4. 東大生なら30秒でできる?クイズ
- 5. 地震で戦闘機が緊急発進 なぜ
- 6. 産経新聞、富山で発行休止
- 7. ヘルパーでも高収入を実現？ 介護業界…
- 8. JR九州、「貨客混載」拡大へ
- 9. 世界3位「地面師たち」制作秘話
- 10. 堀江氏 今回売った人センスなし
- 1. 7年もつ「保存水」実際に試飲
- 2. ogawaのキャンプ用品 最大44%OFF
- 3. Amazonでadidasなど最大40%OFF
- 4. Amazonで猫フードなど最大41%OFF
- 5. 未発表なソフトバンク向けと見られるZT…
- 6. 本日から人気の4品が150円引き！ かつ…
- 7. Ryzen 7000 Seriesを試す(速報版) - Ry…
- 8. 新モデル Apple Watch Ultra発表
- 9. 「ジョジョの微妙な冒険」の荒木飛呂彦…
- 10. 4億円強をかけた「ヴィデオゲーム文化…
- 1. 選手村「東京の方が良かった」
- 2. HIRO10涙の退場 実況もらい泣き
- 3. HIRO10敗退に会場でブーイング
- 4. 角田大河騎手が急死 JRA所属
- 5. 森秋彩4位 身長巡り不公平の声も
- 6. 卓球女子 中国の「加油」が物議
- 7. 決勝会場にスターが ネット騒然
- 8. 騎手の角田大河さん死去 父悲痛
- 9. やり投げ北口が金 10日五輪結果
- 10. やり投げ・北口榛花が金メダル
- 1. 花王のCM 夫婦のビジュアル賛否
- 2. フワちゃん、活動休止を発表
- 3. 安達有里 娘の名前でイベ開催
- 4. フワ 今後「ドミノ降板」地獄か
- 5. 中丸どう思う? 上田竜也が言及
- 6. 渡邊渚アナに「復職できるだろ」
- 7. 上田竜也 謹慎の中丸雄一に言及
- 8. 広瀬すずの私服センス 困惑の声
- 9. フワ友人への批判 ロザンが苦言
- 10. 男性のニオイに苦言 アナが炎上
- 1. 妊婦の3割は性病 産婦人科で衝撃
- 2. 胆のうがんの妻 家族に遺した物
- 3. 嫌いな色は?「あなたの孤独度」
- 4. 息子のため 焦って再婚し後悔
- 5. 彼から水着プレゼント 着て絶句
- 6. えっ！500円にお値下げ中!?ユニクロの…
- 7. 「電話したのに」クレームの真実
- 8. 「夏の義実家トラブル」3選
- 9. 元同僚のSNSを見続けた妻の逆襲
- 10. 女性が共感する「男性のNG行為」