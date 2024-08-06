Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Á¤¤¤µ¤ÊÀ¸¤­Êª¤ò¾è¤»¤ë¡½¡½¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Ç¤Ï·ë¹½¸«¤ëÉ½¸½¤À¡£¸½¼Â¤Ë¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬......2024Ç¯8·î¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¤ÎÃæ¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤±Ë¤°ÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤­¥¢¥á¥ê¥«¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤ÊÎÐ¤Î¥¢¥¤¥Ä¤¬¥Ý¥Ä¥ó¡£ ¥«¥Þ¥­¥ê¤¬¡¢¾è¤Ã¤È¤ë¤Í......¡£¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°½±©¤µ¤ó¤¬8·î4Æü¤Ë±©Â¼»ÔÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ±©Â¼»Ô¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£J