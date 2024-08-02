パリ五輪男子バレーボール日本代表の主将・石川祐希がまたも海外メディアからいじられた。日本がアルゼンチンに勝利した7月31日のパリ五輪1次リーグC組第2戦。苦手とする試合前のコイントスに勝利したことが速報され、「ついに」「呪いがとけた！」などとファンを爆笑させている。コイントスに弱いことが有名な石川。ネーションズリーグ（NL）でも連敗が続き、西田有志らチームの後輩たちからも突っ込まれるなど話題となってい